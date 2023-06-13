世界羽聯BWF超級1000系列印尼羽球公開賽13日全面展開，首日有6組台灣人馬輪番上陣，寶島一哥周天成雖打滿3局，不過對手在第3局受傷影響表現，周天成15比21、22比20、21比1收下勝利。

男單一哥周天成首輪面對遞補進會內賽的法國選手C.波波夫（Christo Popov），是兩人生涯首度在BWF巡迴賽交手，首局開局波波夫2比0先發制人，先處在落後劣勢的周天成三度追平比數，但在雙方6比6平手後，波波夫透過5比1小高潮再度打出氣勢，並領先到收下首局。

第2局周天成努力扳回，也曾取得領先，但該局後段波波夫數度扳平比數，雙方20比20後，波波夫兩次失誤，讓周天成順利得分並追回一局，周天成也握拳大吼為自己喝采。

第3局周天成5比0打出氣勢，這時對手出現傷勢，抱著左腳踝在地上躺了一陣子，再起身試圖走動，經過場邊短暫治療，雙方繼續比賽，不過C.波波夫明顯行動沒有前兩局靈活，回來拿到1分後就再也沒得分，周天成順利贏得這場3局賽事。

稍早男雙盧敬堯／楊博涵首輪迎戰韓國組合姜敏赫／徐承宰，奮戰3局可惜21比15、11比21、12比21遭逆轉，未能晉級。