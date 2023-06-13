「文青女神」陳綺貞前男友兼工作夥伴添翼音樂老闆鍾成虎爆料，提高版稅與對工作人員出氣等，陳綺貞於昨(12)日發律師函否認，不過稍早她發文溫情喊話對方，對此鍾成虎再度發文表示：「我們都不年輕了，妳有一定的社會知名度，犯不著欺負任何公司的同事。他們也是為人子女，沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌。」

鍾成虎於今(13)日發文表示，雖然隔空對話很尷尬，「但總比過去幾個多月都無法對話來的好。」針對版稅問題，他透露「添翼溢付你的版稅，從幾個月前開始就請你返還。」，不過因為女方不相信，所以公司律師要和女方律師約時間對帳時，「這個議題就消失了一段時間，因為你不願意承諾對出來的結果多退少補。」他也表示合約與錢的問題，就交給法律，這些其實是最單純的，「我也從來不需要拿你多收錢又不還錢這點做什麼文章。」

鍾成虎表示但他想說的是這3年來，大家都不年輕了，「妳有一定的社會知名度，犯不著欺負任何公司的同事。他們也是為人子女，沒有人應該承受來自大明星的冷暴力霸凌。我們都不年輕了，現在二個加起來百歲的人，對年輕人應該多一點溫柔少一點咄咄逼人。」

最後，鍾成虎也嚴肅地向陳綺貞喊話，「我們已經分手了，你不能像以前那樣，要求我只呵護妳，連保護員工的責任都不顧」，畢竟年紀越大，社會責任越重，「我必須選擇保護我同事免於被霸凌，這個事情沒有辦法再站在你這裡。」