直接知情的消息人士今天告訴路透社，歐洲聯盟（EU）反壟斷監管機構可能命令Alphabet Inc旗下的谷歌公司（Google）出售部分廣告技術業務。

路透社報導，消息人士透露，歐盟最高反壟斷監管機構歐洲聯盟執行委員會（European Commission）最早可能在14日對Google提出正式訴訟，進一步加強跨大西洋努力，削弱這家科技巨頭在數位廣告領域的主導地位。

2022年，歐盟執委會對Google在線上廣告供應鏈幾乎所有層面的廣泛存在展開調查，對其主導地位表示擔憂。

歐盟執委會和Google皆未發表評論。

根據市調機構「內幕情報公司」（Insider Intelligence）資料，Google是全球最主要的數位廣告平台，占全球廣告收入28%市場份額。

Google母公司Alphabet第1季廣告銷售額較去年同期下滑至545.5億美元，但仍優於分析師預期。Alphabet在此期間的總收入為697.9億美元。