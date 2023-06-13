勞動部勞動力發展署北分署13日分享案例。39歲的小田（化名）因結婚育兒離開職場多年，為了補貼家用經朋友介紹到賣場負責補貨工作，不料在上工不久後就因公司人力調整遭到資遣，無奈又徬徨的小田，來到勞動力發展署北分署花蓮就業中心尋求協助，順利透過「疫後改善缺工擴大就業方案」進入旅宿業。

小田沒有豐富的工作經驗和技術性專長，對投遞履歷找工作不知從何著手，就業服務員了解到這是許多二度就業婦女的困境，於是鼓勵她積極參加現場徵才活動，透過直接面談的方式，展現自己的工作熱誠；就服員推薦小田應徵對二度就業婦女相當友善的旅宿及餐飲業，並運用勞動部的補助資源，提升雇主的僱用意願，而小田也在穩定就業後獲得一筆獎勵金，解決經濟上的燃眉之急。

一開始小田對於從未接觸過的房務員工作沒有信心，透過徵才活動和廠商面對面晤談後，決定鼓起勇氣嘗試，也因為態度積極，獲得花蓮翰品酒店錄用。小田表示，房務員每天平均要打掃8到10個房間，一開始會很辛苦，但經過前輩指導，一兩個月後就能習慣。小田目前已穩定就業2個月並領取到獎勵金1萬元，更高興的是能重新回到職場穩定就業。

勞動部為改善產業疫後缺工狀況，自今年6月中旬推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，針對缺工產業提供協助；首波重點針對旅宿業，只要求職者符合計畫規定，經公立就業服務機構推介從事房務員及清潔人員工作，一般失業勞工穩定就業後每月發給6,000元獎勵金，最高可領12個月，高齡者及特定對象另外加碼，歡迎有興趣投入旅宿業的求職者於計畫公告後到就業中心登記求職。查詢最新徵才活動或就業獎勵資訊請上「台灣就業通」網站，或撥打免付費客服專線0800-777-888。