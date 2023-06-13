為提振疫後觀光旅遊業，總統府祕書長林佳龍昨天接見民宿代表硏商提升住宿品質，林佳龍表示，今年設定來台觀光客600萬人次目標，目前已突破200萬人次， 9月15日交通部觀光署將正式掛牌，呼籲共同迎接疫後的觀光新模式，透過深度旅遊、特色遊程，打造台灣觀光品牌，讓世界旅客愛上台灣。

林佳龍昨天代表蔡英文總統，接見中華民國民宿協會全國聯合會，離島的金門、馬祖、澎湖民宿代表也出席與會。他說，過去他在交通部長任內和大家有許多互動，一起走過疫情海嘯最艱困的時期，接下來，更要一起為提升台灣的觀光品質努力。

林佳龍指出，台灣不只是世界的科技島，更要成為世界的觀光島，過去我們透過召開全國觀光會議，凝聚政策共識，共同提出觀光立國、觀光主流化、觀光圈及產業聯盟的「三觀政策」，近期觀光局將升格成為觀光署，很多政策都陸續開花結果，將持續幫助產業轉型升級。

他認為，觀光旅遊是一種體驗經濟，「越在地、越國際」，台灣有1萬2000多家民宿，若搭配深度之旅，提供遊客精緻化、客製化、多樣化的遊程，再加上創新的思維，相信台灣的觀光可以很不一樣。

今年，台灣設定來台觀光客600萬人次的目標，林佳龍表示，目前已突破200萬人次， 9月15日交通部觀光署也將正式掛牌，未來能為台灣觀光推廣注入更多心力，品質更升級。

這幾年在國際疫情的影響下，為觀光產業按下暫停鍵，但是，他認為，台灣防疫表現出色，也讓世界看見台灣，現在迎接疫後的觀光新模式，中央、地方一起來拚觀光，透過深度旅遊、特色遊程串連食、宿、遊、購、行，打造台灣觀光品牌，讓世界旅客愛上台灣，台灣也可以從「世界的台灣」，到「台灣世界好」。