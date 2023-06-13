美國田徑女將多莉鮑伊（Tori Bowie）在今年5月初被發現在家中驟逝，享年32歲，消息一出震撼外界，更讓人難過的是，根據美媒《TMZ》取得的屍檢報告指出，多莉鮑伊死於妊娠和分娩併發症，當時她懷有8個月身孕，且死亡時正在分娩。

根據先前警方說法，當地時間5月3日下午1點左右，警員正對一戶住家進行探訪，因該戶幾天以來一直沒有動靜，隨後多莉鮑伊被發現在家中離世，警方初步判定案發現場並沒有謀殺的可能。TMZ爆料稱，多莉鮑伊的家人已經多天沒有她的消息後，主動求助於警方進行調查。

據資料顯示，妊娠和分娩併發症會造成孕婦高血壓、血栓或甲狀腺功能衰退等症狀，對於胎兒也會有流產、胎盤剝離的問題，一般出現在青少年、年齡較大或是體重異常的孕婦。

多莉鮑伊2016年代表美國出征里約奧運，共拿下4x100公尺接力金牌、100公尺短跑銀牌及200公尺短跑銅牌，2017年田徑世錦賽在短跑100公尺及4x100公尺接力的項目都獲得金牌，生涯戰功彪炳。2019年杜哈世錦賽是多莉鮑伊最後一次出現在世界舞台上，當時她在跳遠項目獲得第4名，最後一場正式比賽則是2022年6月。