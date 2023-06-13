巨庭13日股東會通過去年財報及營業報告書，以及盈餘分派案。去年合併營收25.0億元、本期淨利3.92億元、EPS從前年1.35元倍數成長至6元，會中通過每股配發現金股利2.5元。

巨庭今年股東會重頭戲是全面改選4席一般董事及3席獨董。巨庭董事長莊博彥、莊博彥的夫人張灼貞、董事長特助莊佳玲及建信啟記法人代表梁育倫擔任董事；會計師周維憲、前成功大學機械工程研究所副教授劉朝光及致理技術學院國際系助理教授蔡心苑三人擔任獨董。其中巨庭前總經理羅由宜去年底退休，這次改由莊佳玲出任董事。

巨庭董事長莊博彥致股東營業報告書提到，COVID-19疫情的影響，各國政府為維持經濟的繁榮，不斷的量化寬鬆印鈔票，以致資金不斷的堆高原物料的價格，加上疫情所導致港口塞港問題嚴重，運輸成本大增，再加上俄國侵略烏克蘭堆高原油以及糧食價格，使得通貨膨脹已成為去年影響經濟活動最主要的因素，美國為抑制通貨膨脹將利率由0.00％～0.25％區間，短短1年內，利率升到4.5％～4.75％，目前為止仍未到頭。巨庭受美國利率拉升，市場需求降溫且客戶庫存激增影響，客戶訂單瞬間大減，公司111年營收25億元，比110年31.43億元減少20.46％。

今年巨庭仍然受到美國升息及客戶調整庫存的影響，短期內，仍難以反轉，美國利率拉升，直接影響美國房地產市場，也影響美國民眾的消費意願，短期內客戶需求難以恢復。好消息是今年台灣已解除旅行管制，不僅恢復商業旅行，也可以增加貿易展覽的舉辦，客戶也可以直接來台溝通新機的開發，另外也希望烏俄戰爭盡快結束，讓世界恢復和平穩定的狀態。另外巨庭永豐廠的成機組裝線已全部入駐，永成廠也重新規劃成為加工中心且機台也將陸續進駐，調整後的整體工作環境，將更加完善，相信可以強化客戶對公司的信心。