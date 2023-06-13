若就網路投保金額看，網投汽車險保費為6.05億元、機車險保費已達4.96億元依然是產險網路投保前二項，產險業者表示，旅行綜合險和汽、機車險網路投保件數及保費均有續創新高的潛力。
產險網路投保前五月簽單保費金額為14.82億元
產險網路投保前五月簽單保費金額為14.82億元占產險簽單保費比已來到1.466％，投保件數也來到199萬件。其中旅行綜合險近百萬件占所有網路投保件數的一半，其件數也居所有網路投保產險保單件數之冠。
產險網路投保前五月簽單保費金額為14.82億元占產險簽單保費比已來到1.466％，投保件數也來到199萬件。其中旅行綜合險近百萬件占所有網路投保件數的一半，其件數也居所有網路投保產險保單件數之冠。
若就網路投保金額看，網投汽車險保費為6.05億元、機車險保費已達4.96億元依然是產險網路投保前二項，產險業者表示，旅行綜合險和汽、機車險網路投保件數及保費均有續創新高的潛力。
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