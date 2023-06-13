我國主要受歐盟碳邊境調整機制（CBAM）影響產品為鋼鐵及鋁之產品，為協助我鋼鐵相關產業瞭解及因應CBAM施行，經濟部國際貿易局與中華民國全國工業總會及臺灣鋼鐵工業同業公會合作，於6月12日共同舉辦CBAM規則說明會，特別邀請歐盟Van Bael & Bellis律師事務所（VBB）擔任講者，就CBAM規範提出專業的見解與建議，現場提問互動熱絡。

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已於今年5月正式公布生效，將於10月開始試行，預計2026年正式實施。CBAM目前針對高碳排放產品進行列管，其納管範圍包括鋼鐵、鋁、水泥、肥料、化學品（氫）及電力等六大類。

VBB律師於會中說明CBAM過渡期之申報義務，以及正式實施後我業者應進行之準備，另評估CBAM上路後，我業者亦有機會可取代來自其他高碳排第三國的產品，所以是挑戰也是機會，他建議我業者持續監測及計算碳排放量。與會業者並針對碳排放量計算方式與碳費抵減規定等提問，並肯定本說明會有助產業深入掌握CBAM最新規範，盼政府持續提供企業協助，共同攜手克服挑戰。

面對2050全球淨零趨勢，貿易局持續關注於國際碳管制規範的發展，特別是歐盟的碳邊境調整機制，將透過宣導及說明會，提供業者最新的國際資訊，協助我國企業及早準備因應，以提升國際競爭力並實現綠色成長。