新北市樹林警分局上月28日執行查緝車手勤務時，發現3名可疑男子，對方看見警員也立即逃竄至一旁的天主教堂園區內，警員直覺有異便上前追捕，最後在在建築物內的樓梯間攔獲其中1人，並查出其為越南籍失聯移工，後續依法解送專勤隊，不過警方作為竟然引起教堂神父不滿，認為侵害宗教自由，警方今日作出回應，過程當中並未侵犯宗教自由及人權。

樹林警方上月28日晚間6時許，在中山路一段合作金庫前執行查緝車手勤務時，發現3名男子神情有異，準備上前盤查，不料對方看見警方後，隨即往旁邊的天主教堂園區內逃竄，警方見狀立即尾隨至該建築物內樓梯間，最後蘭查到其中1名黃姓男子，並確認其為越南籍失聯移工，警方將其帶返派出所，並依法解送專勤隊。

警方表示，由於近來詐騙集團以「來台打工兼旅遊」名義，並稱稱優渥待遇吸引外籍人士來台充當提領車手，目前已多名外籍人士因而遭逮補、羈押，故警方也針對此一趨勢加強查緝作為。

不過警方的積極作為卻到質疑，該教堂神父事後竟然批評警方此舉侵害宗教自由，警方今日也做說聲明回應，警方表示，追捕查緝過程中並未進入彌撒活動會場當，而3名男子形跡可疑，警員第一時間尾隨查緝，是基於維護治安之職責，且未驚擾到做彌撒的民眾，更未在眾目睽睽下無端盤查他人。

警方強調，教堂附近銀行林立，是反詐、防搶巡邏的重點區域，並非刻意派人到教堂前巡邏或站崗，相關執法行為皆依警執法規定辦理，目的為查緝犯罪，預防危害發生，對於宗教自由絕對尊重，不會有刻意侵擾行為。