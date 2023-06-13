為慶祝6月15日警察節，金門縣警察局特別提前於今(13)日上午在該局4樓多媒體視聽室舉行慶祝大會，由副縣長李文良蒞臨主持，縣議會議長洪允典及多位議員、金防部政戰主任張榮順將軍等各界貴賓均到場祝賀，現場並頒獎表揚績優員警與志工，以增進警察團隊榮譽感，並慰勉其平日犧牲奉獻維護治安之辛勞。

金門縣警察局今日上午提前舉行警察節慶祝大會，頒獎表揚績優員警與志工。(于家麒攝)

今日上午警察節慶祝大會頒發各項績優警員獎項，其中刑事警察大隊小隊長辛西漢榮獲全國模範警察之殊榮，辛員從警34年期間偵破多起違反組織犯罪防制條例、違反選舉罷免法、商標法及販賣第一、二級毒品等案件，工作表現優異，能從全國44個警察機關、7萬多名員警中脫穎而出，榮獲全國僅28位模範警察的殊榮，實屬不易。

其他獲頒資深績優警察獎章代表，計有隊長李鑫鍇、督察員林政男、巡佐許燕鈞、洪忠正、警員呂國全等5人服務滿30年；秘書蔡顯群服務滿20年；警員莊德勝、陳威同等2人服務滿10年；警察局績優員警(工)計有秘書黃萬祿、股長林中昱、科員謝佳靜、警務佐歐福增、巡佐盧俊傑、偵查佐黃文輝、洪郼理、黃韡、警員王毅翔、黃延坤、莊文賢、周鑫濠、林瑞章、張碩文等14人獲獎；績優義勇交通警察人員副分隊長薛金萬、隊員楊翠仙、吳彥洋等3人；績優義勇警察人員幹事洪文祥、隊員周祥文、李俊祥、關志傑、陳文傑等5人；績優民防人員副分隊長許水生、分隊長李尚傑、陳國民、隊員蔡璧鴻、黃種源等5人及績優志工隊員林再興獲獎表揚。

副縣長李文良(左)頒獎表揚績優員警，以增進警察團隊榮譽感。(于家麒攝)

副縣長李文良表示，一個地方要發展，就要有良好的治安及交通做基礎，更攸關國家競爭力，而治安工作的挑戰是永無止息的，且將會越來越嚴峻。因此，希望全體警察同仁不要滿於現狀，應持之以恆，不斷精進，尤其對打擊詐欺犯罪、防制交通事故、掃蕩校園毒品及推動社區警政等當前重點工作，更要積極謀求突破及改善，又在執法過程，除應依法行政外，亦應注意執行的技巧及「法、理、情」兼籌並顧，使民眾能感受到安全、貼心及滿意。

議長洪允典則指出，金門地方民風純樸、大家相處融洽，但也不能沒有警察人員的保護，議會對於警政預算向來都是百分之百的支持，將來也會持續全力支持警政工作，繼續做各位警察弟兄強而有力的後盾，讓各位能無後顧之憂，在崗位上更盡心盡力，全力打撃犯罪、維護交通、為民服務。

縣警局長盧廷彰也表示，今後將與全體警察同仁繼續全力做好治安維護、交通執法及為民服務工作，使縣民放心，治安就能安心；並特別叮嚀大家執勤要注意自身安全，照顧好自己與家人，共同打造金門縣為幸福宜居的島嶼，落實禮運大同篇中鄉親安居樂業的生活環境。