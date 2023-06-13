井上雄彥的漫畫《灌籃高手》，1990年連載起便紅遍亞洲，先前以大螢幕方式回歸觀眾眼前時，在票房更是開出紅盤，不過曾獻唱《灌籃高手》主題曲《君が好きだと叫びたい》爆紅的知名搖滾樂團BAAD，鼓手新井康德驚傳在上個月過世，享年53歲，突如其來的噩耗讓粉絲震驚不已。

搖滾樂團BAAD鼓手新井康德過世。(圖／ ライブドアニュース 推特)

日本知名樂團BAAD，由主唱山田恭二、吉他手大田紳一郎、貝斯手小林正道及鼓手新井康德組成，1993年發行首張單曲正式進軍歌壇，接著演唱《灌籃高手》主題曲《君が好きだと叫びたい》(好想大聲說喜歡你)爆紅，將演藝事業推向顛峰，不過卻在1999年當紅之際，突然宣告解散，讓粉絲難以接受，近來為了慶祝出道30周年，四名成員打算再次合體，未料卻傳出鼓手新井康德逝世的噩耗，讓引頸期盼他們再次開唱的粉絲難以接受。

根據日媒報導，鼓手新井康德為了能於5月18日參加睽違多年的復出活動，近來在醫院積極接受治療，希望屆時能站上舞台與粉絲同樂，未料卻不敵病魔逝世，所屬事務所也於12日發表聲明證實死訊：「BAAD的新井康德，因長期治療病痛，已於2023年5月22日去世」，不過卻未透露過世原因，僅表示葬禮和告別式將由親屬低調處理。

事務所表示至今所有人能難以接受此噩耗，呼籲所有人切勿打擾新井康德的家屬及BAAD成員，期盼能給予更多空間及時間。