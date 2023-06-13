烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀後，至今72%蓄水已外洩，淹沒下游城鎮。網路上近期瘋傳水庫底部有人骨從沙洲浮出的影片，還有一具遺骸疑似戴著德國納粹軍人頭盔，推測這些人骨是戰死的二戰士兵。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）、《地鐵報》（Metro）報導，位在烏南部赫松州俄佔區的新卡科夫卡大壩6日被炸毀後，至今水庫72%蓄水已外洩，相當於48億加侖的蓄水流向第聶伯河（Dnipro River）下游沿岸地區。

烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸後，72%蓄水外洩，淹沒下游城鎮。（圖／路透社）
烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸後，72%蓄水外洩，淹沒下游城鎮。（圖／路透社）

近期網路上瘋傳一段水庫見底後、沙洲上浮出一顆顆人類頭骨的32秒影片，影片中至少有3具人骨，前兩具人骨可清楚看見遺骸牙齒，第三具人骨沾滿泥濘，頭上疑似戴著德國納粹頭盔。

目前無法證實影片的真實性，不過歷史學家推測，如果影片為真，這些人骨可能屬於80年前在水壩位址上戰死的二戰軍人。

《衛報》指出，這場大戰為「下聶伯河戰役」（The Battle of the Dnipro），是二戰期間最大的軍事行動之一，當時蘇聯軍隊對德軍展開反攻，一共有超過600萬士兵參戰。1943年底，戰事主要集中在第聶伯河右岸的尼科波（Nikopol），當時希特勒堅持守住有豐富礦產的尼科波，不過德軍最終仍於1944年2月棄守，如今的尼科波是烏軍掌控的前線城市，眺望水庫所在地。

烏克蘭二戰歷史博物館（National Museum of the History of Ukraine in the Second World War）歷史學者索洛內茨（Andrii Solonets）表示，這場戰役導致蘇聯損失3萬至6萬士兵，德國及羅馬尼亞約折損2萬士兵。

鑽研德國軍事遺跡的烏克蘭專家科科特（Oleksii Kokot）說，當時戰死的蘇聯士兵被埋在地下，陣亡的德軍則被隨意棄置田野間，因此水庫底部浮出的人骨很有可能是德軍。

新卡科夫卡水壩後續於1956年建成。

文章來源：Skulls left scattered after Ukraine dam breach may be from second world war
文章來源：RISE OF THE DEAD Remains of dozens of WW2 soldiers including skull in Nazi helmet ‘rise from the grave’ after Ukraine dam blast
文章來源：Drained reservoir reveals very gruesome secret after dam explosion
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