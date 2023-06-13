烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸毀後，至今72%蓄水已外洩，淹沒下游城鎮。網路上近期瘋傳水庫底部有人骨從沙洲浮出的影片，還有一具遺骸疑似戴著德國納粹軍人頭盔，推測這些人骨是戰死的二戰士兵。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、《太陽報》（The Sun）、《地鐵報》（Metro）報導，位在烏南部赫松州俄佔區的新卡科夫卡大壩6日被炸毀後，至今水庫72%蓄水已外洩，相當於48億加侖的蓄水流向第聶伯河（Dnipro River）下游沿岸地區。

烏克蘭南部新卡科夫卡（Nova Kakhovka）大壩6日被炸後，72%蓄水外洩，淹沒下游城鎮。（圖／路透社）

近期網路上瘋傳一段水庫見底後、沙洲上浮出一顆顆人類頭骨的32秒影片，影片中至少有3具人骨，前兩具人骨可清楚看見遺骸牙齒，第三具人骨沾滿泥濘，頭上疑似戴著德國納粹頭盔。

The remains of WW2 Nazi soldiers exposed due to dam flood in Ukraine. A pointed reminder to Ukrainian troops of the fate that awaits them too. https://t.co/xPBGKoCtlu — Joe Quinn (@SeosQuinn) June 12, 2023

目前無法證實影片的真實性，不過歷史學家推測，如果影片為真，這些人骨可能屬於80年前在水壩位址上戰死的二戰軍人。

《衛報》指出，這場大戰為「下聶伯河戰役」（The Battle of the Dnipro），是二戰期間最大的軍事行動之一，當時蘇聯軍隊對德軍展開反攻，一共有超過600萬士兵參戰。1943年底，戰事主要集中在第聶伯河右岸的尼科波（Nikopol），當時希特勒堅持守住有豐富礦產的尼科波，不過德軍最終仍於1944年2月棄守，如今的尼科波是烏軍掌控的前線城市，眺望水庫所在地。

The destruction of the Nova Khakovka dam and the subsequent floods reveal remains of soldiers from the Second World War. pic.twitter.com/nk33HMqUJo — Vanguard WWII (@Vanguard_WW2) June 12, 2023

烏克蘭二戰歷史博物館（National Museum of the History of Ukraine in the Second World War）歷史學者索洛內茨（Andrii Solonets）表示，這場戰役導致蘇聯損失3萬至6萬士兵，德國及羅馬尼亞約折損2萬士兵。

鑽研德國軍事遺跡的烏克蘭專家科科特（Oleksii Kokot）說，當時戰死的蘇聯士兵被埋在地下，陣亡的德軍則被隨意棄置田野間，因此水庫底部浮出的人骨很有可能是德軍。

新卡科夫卡水壩後續於1956年建成。