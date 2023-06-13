16位傑出企業家就讀中山大學EMBA，今年順利畢業，共同出書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》獻給學校，不僅作為畢業隆重獻禮，他們精采的人生故事，更展現「中山人」堅持追求卓越的精神。

16位傑出企業家就讀中山大學EMBA，今年順利畢業，共同出書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》獻給學校。（柯宗緯翻攝）

今年邁入26周年的國立中山大學EMBA，成立迄今為兩岸三地培育無數企業家菁英，近日登場的EMBA畢業典禮，來自畢業班E24＋AP110的16位傑出企業家，特別將個人以智慧打造企業、用專長累積財富的奮鬥歷程付梓成書，與知識流出版社攜手，共同出版新書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》。

E聯會會長施采萱指出，透過這本《智富的人生》16位企業家故事的呈現，讓人看到他們如何結合專業與才能，在各自領域發光發熱，並印證股神巴菲特所言：「最好的投資，就是投資自己」。

16位傑出企業家就讀中山大學EMBA，今年順利畢業，共同出書《智富的人生：成功開啟具創造力的未來》獻給學校。（柯宗緯翻攝）

中山大學管理學院院長葉淑娟表示，中山管院屢獲國際知名專業商管榮譽與認證，已多年入榜Eduniversal最佳1000大商學院評比。今年這本記載16位創業家生命故事的優質好書，肯定會帶給大家許多啟示與收穫，這也是同學們獻給EMBA 26週年的最佳禮物。

這16位成功企業家包括：華生水資源生技股份有限公司總經理鄭玉鳳、沛爾生技醫藥股份有限公司副總經理劉名羚、化石先生股份有限公司副總經理陳淑娟、清展科技股份有限公司監察人陳白沼、世華金屬科技股份有限公司總經理葉俊賢、大新醫院院長徐哲文、羅絲歐尼爾丘比國際智權有限公司董事長楊進雄、中國號誌工程有限公司監察人陳伊莉、久奈司體育事業有限公司董事長李鑑珉、宥盛科技股份有限公司副總經理楊智凱、龍達化粧品有限公司執行長陳艿葳、康順整合醫學診所院長洪志鵬、隆太國際有限公司總經理黃冠婷、理捷工程有限公司董事長蔡淑娟、鴻源國際企業有限公司總經理蔡宗諺、大順益鋼鐵有限公司總經理楊詠智。