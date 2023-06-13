股神巴菲特今年首季已全數出清台積電ADR持股，但並未影響台積電股價強勢表現，今(13)日終場大漲19元至593元，創下逾1年新高價。值得關注的是，台積電高層5月時加碼自家股票近80張，如今看來，台積電5月初最低跌落至500元以下成為最佳買點。

根據股市公開資訊觀測站資料，台積電董事長劉德音與總裁魏哲家，在5月皆無加碼或減持自家公司股票，副總層級主管5月則買進將近80張台積電股票。若以台積電5月收盤價558元估算，總計投入金額逾4000萬元。

資料顯示，台積電副總層級中，以林錦坤配偶及未成年子女買進64張最多，莊瑞萍買進8張，李俊賢、米玉傑分別買進2張，其他如侯永清、黃仁昭則小幅加碼1.871張及零股15股。這6人合計買進78.174張。

台積電股價5月最低來到494.5元，但隨後在大客戶輝達生成式AI需求帶動下，5月下旬開始一路上漲。