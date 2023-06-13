南韓日日劇（與台灣八點檔類似）女星陳藝瑟，過去曾演出《同伊》、《仁顯王后的男人》等知名韓劇，今（13）日她卻被爆出酒駕，據悉她先是開車撞上護欄兩次，待民眾報警，警方到場後竟看到她在駕駛座上睡著了，對此，經紀公司與本人先後發出聲明致歉。

根據韓媒綜合報導，陳藝瑟12日晚間10點左右駕車於奧林匹克大路時，因連續撞上護欄2次，一名路過的駕駛懷疑該車輛酒駕因此報案，警方在30分鐘後到場，發現她的車子停在高德洞某交叉路口，檔位竟掛在D檔（前進檔），陳藝瑟本人則是睡著的狀態，且經警方酒測，她的血液酒精濃度已達「吊銷駕照」的程度。

對此，陳藝瑟先是透過經紀公司發出聲明，「因為不光彩的事情引起擔憂，在此深深謝罪」公司也坦承她在餐廳喝酒後自行開車返家「針對酒駕一事，陳藝瑟毫無辯解的餘地」此外，由於事件爆發後，部分網友開始呼籲抵制她所主演的戲劇，據悉，她主演的日日劇《明天也是水蜜桃》播出時間未定，而公司強調「會盡力不帶給任何相關人士損害，迅速地尋找解決方針」。

公司道歉後，陳藝瑟也隨即在IG曬出親筆信道歉「身為公眾人物，應該對我的行為負起責任，更慎重地做出判斷，是我一時太輕率的判斷，做出了不該做的大錯」並表示會不斷反省生活下去，感到很抱歉也很丟臉。

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