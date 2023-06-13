泰國前進黨（Move Forward）黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）持媒體公司「iTV」股份爭議延燒，泰國3家新聞媒體近日公開iTV公司4月底召開的股東會議錄像，調查發現會議紀錄與會議原影像內容不一致。對此，前進黨秘書長猜他瓦（Chaitawat Tulathon）懷疑，會議紀錄恐遭政治對手偽造，以阻民選政府上台。

《曼谷郵報》早前報導，泰國負責法務和選務的看守副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）5月31日表示，基於他近期檢舉皮塔持有媒體公司「iTV」股份，在泰國5月14日下議院大選取得最多席次的皮塔，恐無法成為泰國下一任總理。若被確認違反規定，皮塔恐被取消當選資格，或將面臨最高10年監禁、禁止從政20年的懲罰。

《泰國頭條新聞》近日報導指出，iTV公司股東會議現場錄像中，針對iTV公司是否還經營媒體業務的問題，iTV公司董事長回應稱，「iTV公司目前沒有經營任何媒體業務，一切等訴訟結果出來後再做安排。」然而會議紀錄卻寫著，「目前iTV公司仍經營媒體業務，並且定期提交財務報表和公司所得稅申報表。」

對此，前進黨秘書長猜他瓦公開質疑，這起事件疑點重重且漏洞百出，懷疑是政治對手的蓄意抹黑攻擊。猜他瓦表示，iTV公司在4月26日召開會議，股東帕努瓦（Panuwat Kwanyuen）在會上提出上述質疑，在會議紀錄編制完成後，相關文件作為重要證據提交給泰國選委會，要求調查皮塔的持股情況。

他還表示，親軍方的泰自豪黨（Bhumjaithai）曼谷議員候選人尼明（Nik Saensirinawin）4月24日（iTV股東會議前兩天）在其個人臉書（Facebook）上，發布有關「一名黨魁持有4.2萬支股票」的內容。這些人之間存在相互關係，包括在會上提出質疑的股東帕努瓦，本身就是尼明家族診所的經理；至於負責審查和編輯會議紀錄的大股東吉差，則是新信通公司（InTouch Holdings）法務主管和董事秘書。柴塔瓦質疑，種種跡像不禁讓人懷疑，是否有人為了阻止民選政府上台，故意恢復iTV媒體公司身分，設計陷害選舉候選人。