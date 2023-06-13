高雄1名55歲的邱姓男子在網路上看到二手車廣告貼文，他對於價格心動，立刻私訊對方，但他沒見到賣方，也沒看到實體車輛，竟然就跑到銀行準備匯出100萬，但銀行發現邱男所要匯款帳戶金流出入太過頻繁，擔心為詐騙集團使用人頭帳戶，且也不是公司戶，苦勸他待多方查證無誤後，確定該筆買賣沒問題，再行匯款。

小港分局漢民派出所9日上午接獲銀行報案，行員稱有名男子疑似遭詐騙，立刻前往了解。55歲邱姓男子稱，日前他於網路上看到一則二手車廣告貼文，立刻與賣車者聯絡，想要買下這輛二手車，才到銀行準備匯出100萬，但銀行發現邱男所要匯款帳戶金流出入太過頻繁，擔心為詐騙集團使用人頭帳戶，且也不是公司戶，通報警方到場協助處理。

邱男表示，他與賣家未曾見面，也沒看過實體車輛，警方勸阻他先暫不予匯款，再多考慮一下，尤其是該帳戶金流交易頻繁，擔心日後可能成為警示帳戶，待多方查證無誤後，確定該筆買賣沒問題，再行匯款。