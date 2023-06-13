高雄昨日受滯留鋒面、低壓影響，下起豪雨，導致部分地區傳來積、淹水災情。當午後雨勢漸停，有高雄中學的師生居然發現操場積水處有2隻土虱在裡面悠游，令師生們又驚又喜，拿出手機拍照錄影留念，而後續2隻土虱也由師生們放入校園生態池中，成為了牠們的新家。
南台灣昨日受滯留鋒面、低壓帶影響，清晨開始降下超大豪雨，高雄梓官、彌陀、三民區包辦全台降雨量前3名，而雄中位於三民區中，當時降下豪雨，讓操場部分區域因排水不及，產生積水。
當雨勢漸弱，水漸漸退去，有雄中師生在操場活動時，赫見操場積水處有2道奇怪的黑影，仔細一看，發現是2隻土虱在水中悠游，令師生們又驚又喜，紛紛拿出手機拍照錄影留念。
「哇！雄中也可以出現土虱，兩隻耶，怎麼這麼神奇？」老師驚訝的說著，由於雄中位在高雄車站旁，位處高雄市中心，突然出現土虱也讓人摸不著頭緒。當學生嘗試靠近土虱時，土虱還速迅游開，讓師生們經過一番努力後，才將2隻土虱抓捕放在水桶中。
雄中生物老師則推測，應該是昨日大雨讓校園附近的水溝都滿了出來，土虱再跟著水流溜進校園，後續學生也將2隻土虱放入校園生態池中，成為了土虱的新家。
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