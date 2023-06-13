彰化一名人夫阿雄（化名）指控陸籍妻子結婚後，在家待不住，不斷往國外跑，甚至說在國外有投資餐廳，去年5月出境後就沒有再回來，同年8、9月間更透過LINE傳訊「結婚5年合不來，不想在一起了，同意離婚」，讓阿雄心寒最終向法院訴請離婚，法官判准。

據判決書指出，阿雄（化名）主張與陸籍妻子2017年7月結婚，婚後妻子跟著他來台工作，但因不太適應，一直往國外跑，在家裡待不住，雙方婚後聚少離多，觀念差異變大，以致無法溝通一直爭吵。

阿雄表示，雙方已協調和平理性離婚，而妻子說她之前在國外有投資一些餐廳，所以就出國了，並於去年5月7日出境後，即聲明不再回台灣，同年8、9月間妻子以LINE傳訊表示「結婚5年合不來，不想在一起了，同意離婚」，希望阿雄快點去聲請離婚，離婚以後不會再聯繫，並請阿雄將她的個人物品寄回大陸老家，阿雄因而心寒向法院訴請離婚。

法庭審理時，人妻未於言詞辯論期日到場，亦未提出書狀做何聲明或陳述。

法官經查，發現人妻於出境後即未再入境台灣，雙方迄今分居已達1年以上，人妻並無意願回台，並透過LINE表達同意離婚，而阿雄亦無維持婚姻之意願，足見雙方婚姻確實有難以維持之重大事由，而女方可歸責之事由較大，因此判准2人離婚。