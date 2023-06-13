本土第四波新冠疫情延燒，不少人二度染疫，「天選之人」也難逃，一名男子過去3年曾未確診，近日上班突感全身無力，3天後進食發現嗅、味覺喪失，只嚐得出甜味，讓他超級絕望說「這波天選之人確診好慘」，貼文釣出不少網友直呼「我嗅、味覺喪失已1個月了。」

原PO今（13）日於PTT八卦版指出，前幾天上班突感到全身無力，請半天病假回家睡覺，隔天醒來狀況好轉，以為是自己太勞累就沒放在心上，未料3天後他到手搖飲買飲料，完全喝不出茶味，他又再到其他3間手搖飲買飲料，喝起來味道都只有冰冰的糖水味。

原PO嚇到又再買豆漿、牛奶、啤酒等飲品測試，一樣都只剩甜甜的感覺，完全喝不出其他味道，讓他崩潰喊，「不是只有感染Alpha或Delta 病毒，才會嗅、味覺喪失嗎？這波天選之人確診好慘！」

貼文釣出這波確診的「天選之人」網友留言，「我也是沒有味覺跟嗅覺，已經1個月了」、「至少你還能吃出甜味，該開心了，我什麼味道都吃不出來」、「我跟你差不多，只吃得出甜味，然後狂流鼻涕，但其它症狀都沒有」、「我也是味覺異常，但只對某些味道有感」、「我之前確診康復後，有一陣子還有聞到煙味」。