展望第三季，美國及台灣仍是市況動盪下相對較佳的投資市場。美國部分，看好科技產業未來的發展潛力，受惠ChatGPT熱潮帶動近期AI商機需求，科技公司加速開發自家AI相關應用。Google在年度I/O大會上，展示一系列生成式AI，旗下Gmail、Google Maps與Google Photos等產品全數導入AI，帶動產業熱潮。

薛博升指出，S&P500指數今年以來（至5/17）漲幅已高達8.3％，惟排除AI類股以外的S&P500指數不漲反跌1.4％，意味著今年美股的漲幅，皆來自於科技板塊所帶動。市場預估科技業EPS年增率23Q1落底後將逐季回升，下半年表現將高於上半年，2024年全年可望增長16.3％（成長幅度為全產業最高），高於整體美股EPS年增率12.4％。

台灣部分，市場預期Fed已屆升息循環的終點，未來維持基準利率或啟動降息機率較高，將有利資金再次回流新興市場，其中具選舉題材與政策利多加持的台股，將有望更加吸引外資青睞，帶動股市另一波上漲行情。

有鑑於此，選對市場及標的投資，才能在不同時刻適時掌握市場強弱！富邦台美雙星多重資產基金網羅台灣及美國（成熟+新興）兩大潛力市場，最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力，同時可對抗通膨之高息資產。投資該基金除了有機會享有成長股爆發力帶來的資本利得外，更有機會擁有收益資產帶來息收優勢，為一檔提供投資人，月配息機制與三種幣別可供選擇之多元化的基金。