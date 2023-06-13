凱基銀行表示，5月份美國聯準會再升息一碼後，金融市場普遍預測六月份將暫停升息，基於避險需求、美元與其他主要貨幣利差變動均促使美元升值，因此美元維持強勢的時間可能比市場預期更長。凱基銀行建議，民眾可順勢把握機會布局美元，創造穩定收益，凱基銀行推出限量美元高利定存方案，單筆最低承作金額只要5,000美元，新客戶以新資金承作6個月期美元高利定存，可享利率4.68％，以1萬美元試算，6個月約可領到新臺幣7,180元的利息，較一般牌告利率可多領約1,580元。

此外，國人瘋海外旅遊，換匯需求大增，民眾想找到好的換匯時點，準備旅遊資金或規劃外幣資產的配置，建議可運用凱基銀行「外幣匯率到價通知」功能，在最佳匯率時刻直接透過網路銀行、行動銀行操作，可輕鬆完成換匯。有定存需求的客戶更可以搭配網路銀行及電話客服通路專屬的凱基銀行換匯優存方案，換匯同時將資金轉換為美元定存，可享7天期定存年息7％、1個月期年息6％及3個月期年息5％的優惠利率，另提供人民幣7天及1個月期定存可供選擇，單筆最低只要定存幣別1,000元即可承作，小額無負擔，資金運用更具效率。