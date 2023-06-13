第四波新冠肺炎本土疫情還在燒，疾管署公布上周併發中重症確診患者，平均日增245人，和前一周持平，但死亡平均日增35例，較前一周28例上升。疾管署副署長羅一鈞表示，新冠肺炎，現在正處在高原期。至於新冠肺炎的主流病毒株仍為XBB，佔了72%。

疾病管制署(下稱疾管署)今(13)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(6/7-6/13)每日平均新增245例COVID-19本土確定病例(併發症)，與前7日(5/31-6/6)之每日平均新增244例相當；5月起本土併發症累計8,325例，未打滿3劑疫苗有4,092例(約49%)，其中又以未曾接種任何一劑疫苗者約70%為多(2,872例)。上週(6/4-6/10)平均每日新增35例死亡，較前一週(5/28-6/3)之每日死亡平均數28例上升；新增死亡個案中，89%具慢性病史、57%未打滿3劑疫苗、95%為60歲以上，現全國疫情處於高點，須持續監測各項指標變化。

疾管署指出，新增檢出120例Omicron亞型變異株確定病例。其中74例本土個案分別為62例XBB (其中XBB.1.9佔26例、XBB.1.5佔17例、XBB.1.16佔14例、XBB.2.3佔1例)、12例BA.2.75；另46例境外移入分別為44例XBB (其中XBB.1.5佔16例、XBB.1.9佔12例、XBB.1.16佔10例、XBB.2.3佔2例)、2例BA.2.75。近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB佔72%，已為主流株，其次為BA.2.75佔25%，須密切觀察。WHO表示XBB、BQ.1及BA.2.75等變異株具較佳傳播力及適應力，BA.5次世代疫苗對變異株仍具保護力，全球XBB及其衍生變異株佔比約84.3%，以XBB.1.5為多(30.3%)，另XBB.1.9.1(18.2%)、XBB.1.16(16.8%)、XBB.2.3(7.1%)、XBB.1.9.2(6.6%)及XBB(5.3%)佔比上升，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者佔76%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外提醒兒童如出現抽搐，意識不佳或持續昏睡，呼吸困難或有胸凹現象，唇色發白或發紫，血氧飽和度低於94%，肢體冰冷合併皮膚斑駁、冒冷汗，體溫大於41度，肌躍型抽搐，步態不穩請立即就醫，以即時治療，獲得妥善照護。

疾管署呼籲，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、XBB等新興變異株仍具效力，請符合資格且尚未接種的民眾儘早接種，並仍應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，特別是以下四種情形：有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議要戴口罩維護自身及他人健康。