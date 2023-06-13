雲林縣沿海地區今年4月起文蛤出現大量死亡情況，收成不到2成甚至全軍覆沒，相關單位研判與氣候異常有關，曾拿下多次文蛤比賽冠軍的台西文蛤王李宗燦13日表示，除了天候影響，也可能與弧菌增生有關，希望漁政單位能針對天候、弧菌等禍因，設法研擬一套文蛤養殖SOP。

雲林沿海台西、口湖、麥寮、四湖等鄉鎮，4月起文蛤陸續死亡，先是蛤苗暴斃，後來成蛤也無法倖免，漁民眼睜睜看到文蛤殼堆積如山，邊打撈邊流淚，直嘆一整年的心血都沒了，經雲林縣政府與各級民意代表爭取，農委會已同意發放天災救助金，讓漁民減少一些損失。

李宗燦表示，他採用科學養殖方式，以益生菌配合生態池，主要養殖物為文蛤、沙蝦、草蝦，另有虱目魚、黃錫鯛、金錢魚等工作魚，形成1個養殖生態，這幾年收成率都在7成以上，但今年只有5、6成，是例年來最低的1次，除了極端氣候影響，不少漁民也推測可能是弧菌感染造成的。

李宗燦說，農曆2、3月正值文蛤產卵期，水質很容易受汙染，加上天氣不穩定，弧菌滋生很快，今年文蛤池水的弧菌濃度相當高，猜測原因也與極端氣候有關，文蛤若感染弧菌，不會馬上死亡，而是陸續死亡，這與今年的情況相符合。

李宗燦指出，面對極端氣候的威脅，漁民長期依賴的經驗已無法因應，希望漁政單位能設法訂定出一套文蛤養殖SOP，協助漁民以科學方式養殖，即使不能完全避免死亡，也能減少死亡率。

農委會水試所提到，今年文蛤死亡與氣候變化有極大相關，請漁民多注意氣候與魚塭水質變化，如發生死亡情形，一定要將死亡文蛤徹底清除，塭水與塭底土壤全面消毒後，再重新放養。