近期政壇和演藝圈陸續爆出性騷擾事件，引發民眾高度關注。72歲資深女星恬娃昨（12日）出席群星慶端陽－演藝人員基金會端午聯歡餐會，自爆剛出道時跟某知名男星合作戲劇，未料遭對方襲胸，讓她非常不舒服。

恬娃回憶當時拍古裝戲，對戲的男演員被導演要求做出手「發功」的動作，而她負責演反彈、倒下，後製再P上特效，讓男演員的手噴出光線；想不到正式拍攝時，該男演員的手直接往恬娃的胸部猛抓，為了還原當下的情況，恬娃把動作示範在男記者的身上，伸手猛揉對方的胸，接著再揉自己的胸，「一直揉一直揉一直揉，真的很痛欸！」

恬娃談性騷事件。（圖／池宗玲攝影）

不過，現場工作人員全沒發現男演員的行為有不妥，導演甚至還誇讚：「這個好、這個好！」恬娃雖然不舒服，但當時年紀輕懵懵懂懂，加上男演員很大牌，所以先忍下來，沒有立即反應。

隔天，恬娃向該男演員問個明白，「男主角嘛，我是新人，剛簽約的恬娃，昨天跟你拍戲的時候，遠遠拍就可以，為什麼你打過來，還這樣子弄我（襲胸）？很痛耶！」該男主角一聽，馬上跟恬娃致歉，「蛤，真的喔？我太逼真了啦！拍謝拍謝。」最後恬娃選擇原諒他，並透露此人現在定居在國外，沒有在演藝圈活動了。

恬娃呼籲政治人物、演藝人員或是名嘴等人，若是做出不好的示範，勇於面對過錯都是一種進步，只要下次絕對不再犯即可，她也建議受害者「可以原諒就盡量原諒」，認為大家都是一家人。

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