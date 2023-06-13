國內今年第一起本土登革熱病例在台南市現蹤，首例確診個案居住地仁德區今天成立3處採檢站，台南市長黃偉哲下午前往二空新城採檢站視察，他說，本土登革熱發生也印證登革熱病毒在社區存在，為截斷這個感染鍊，特別加緊動員清消，一方面清除孳生源，一方面在室內、室外減少積水容器，希望不要再有本土病例發生。

仁德區成功里49歲女性本月4日因發燒、頭痛就醫，因症狀未緩解，10日到成大醫院快篩陽性，12日確診感染第一型登革熱，因個案發病前14天內無出國旅遊史，研判為本土病例，但這名個案有去過花蓮、高雄，感染源仍待釐清。

台南已連續3年零本土登革熱病例，傳出本土登革熱病例後，社區感染風險大增加，衛生單位除已針對周邊住戶進行戶內外噴藥、擴大孳清，為能及時找出潛藏病例，今天也設立3處採檢站，一上午有10多人採檢，結果都為陰性，下午也陸續有民眾採檢，由於確診個案去過二空市場，不少社區阿嬤也趕來採檢，「希望沒事」。

民眾接受採檢。（曹婷婷攝）

市長黃偉哲下午也將前往二空新城採檢站視察督導防治情形。他說，因這幾天在南部常有短延時強降雨，我們需要水，可是不需要積水容器，所以要趕快一方面把積水容器清除掉，一方面把積水清除掉，截斷登革熱病媒傳播。

黃偉哲贈送紅茶慰問清消人員。（曹婷婷攝）

他也說，很重要的是這個案例必須要等到7月5日沒有新的病例發生，才能正式宣告解除警報，所以這個時候就要趕快動員擴大清消，「超前部署、料敵從寬」處理。