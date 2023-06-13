樺漢董事長朱復銓飲水思源，亦身兼聖約翰科大董事，他在於樺漢集團經營有成之餘，深知人才是成就企業最重要的資源，朱復銓以實際行動落實想法，為培育創新且與時俱進的世界級人才努力。朱復銓表示，榮幸機緣整合資源並達成共識，三方簽訂校校企策略聯盟合作規畫書深具意義，並由樺漢提供兩所大學師生新台幣一千萬元共同成立ESG中心，並參與國科會產學計畫，以落實入學即就業，畢業即創業之理念。也促進後續學術研究與業界實務運作之共同推展的實習合作教學與實務實習訓練交流，期以縮短學用落差。

更重要的是，朱復銓經與國立陽明交大交流，經交大加速器產創團隊推薦陽明交大創新中心衍生企業邊信聯科技股份有限公司後，指示樺漢集團旗下在資通訊安全管理領域著墨很深的上市企業瑞祺電進行參與研究了解後，並進一步認購邊信聯科技股份有限公司首輪增資金額四千萬元。邊信聯的可信邊緣運算平台是提供邊緣運算安全、可信及隱私保護技術的高科技軟體公司，提供各合作夥伴IoT、AloT及邊緣運算相關資料安全防護、資料隱私保護及可信運算平台解決方案，透過彼此雙方核心技術、軟硬產品結合及樺漢建立的產業生態系創新服務等多層次合作機會，共同發揮雙贏能量。

校、校、企三方產學一條龍，讓學生在地就學，畢業後在地就業，全方位滿足學涯、職涯及生涯規畫。