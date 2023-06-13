脫口罩後，不只新冠肺炎，包括流感、腸病毒，三種傳染病都進入高原期。疾管署公布，流感、腸病毒門急診就診人次持平，均處高原期。流感重症35例，創下單周新高、死亡新增5例。

疾病管制署今日表示，國內目前流感及腸病毒疫情均處高原期，上周(6/4至6/10)新增35例流感併發重症(24例A型H1N1、11例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為29例男性、6例女性，發病日介於5月25日至6月9日，其中28例具慢性病史，31例未接種本季流感疫苗。

另外，新增5例死亡(4例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至70多歲，分別為4男1女，發病日介於4月18日至5月23日，皆具慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

疾管署統計，上週門急診類流感就診人次達79,562人次，與前一週(79,793)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2019至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年6月12日流感併發重症病例累計272例(136例A型H1N1、128例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡42例(21例A型H1N1、20例A型H3N2、1例B型)，81%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

腸病毒部分，依據疾管署監測資料顯示，上週國內腸病毒門急診就診計13,117人次，與前一週(13,236人次)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2017年以來同期；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上週無新增。

實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。