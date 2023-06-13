資深音樂人李坤城4月大腸癌病逝，享壽66歲，兒子李卓軒日前透過李坤城臉書開戰「後母」林靖恩，風波引發外界熱議，而李卓軒昨（12日）則整理父親去年8月到10月病況和治療情況，透露醫生診斷後曾說：「仁盡義至了，死馬當活馬醫」。

李卓軒昨發表長文，詳細紀錄李坤城病況，透露爸爸去年8月化療前注射抗過敏、抗止吐、抗發炎、類固醇，醫生診斷後說：「仁盡義至了，死馬當活馬醫」，李坤城透過復健改善背痛，但9月卻下半身癱瘓，並出現盜汗、吞嚥困難等化療副作用。

李坤城對抗病魔211天，最終仍不幸在4月離世，不過，李卓軒在爸爸過世一個多月後，公開槓上林靖恩，指控對方偽造文書、搶房產、霸佔老家，酸她是巨嬰，對此，林靖恩受訪則表示沒有霸佔意圖，老家的鎖換了有給李坤城兒子備份鑰匙。

家務事一度搬上檯面，讓外界霧裡看花，李卓軒事後關閉李坤城臉書的留言功能，同時，他也強調，會和林靖恩鬧上不是為了爭產，剩餘的金錢會全數做公益。