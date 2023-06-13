一名女子因常腰酸背痛就醫，結果發現，女子的肌肉量過少、罹患肌少症。醫師詢問後得知，女子重視養生而吃大量蔬果，又擔心米飯類等主食會使血糖上升，因而不吃米飯，但米飯或玉米富含可助蛋白質合成的甲硫胺酸，導致女子罹患肌少症。

新陳代謝科醫師莊武龍在《健康好生活》中表示，上述女子是一名停經後的上班族，平常未做粗重工作，因近來感覺膝蓋疼痛、腰酸背痛，擔心罹患骨質疏鬆症而就醫。

他表示，該女子的臂圍非常細，一看就像是肌少症患者，因此他除了檢測女子有無骨鬆外，也做身體組成分析。他發現，女子的肌肉量過少，於是細問女子的飲食狀況。女子回答，因聽聞蔬果養生，且澱粉類的主食易使人血糖波動，因此她平常吃大量蔬菜，但不吃白飯等主食。

他表示，豆類或其他蔬菜的甲硫胺含量很少，而甲硫胺酸是構成人體的必需氨基酸之一、有助蛋白質合成，一旦缺乏會不利體內蛋白質的合成，「而白飯、玉米等主食則富含甲硫胺酸、有利蛋白質的合成。」因此他建議女子飲食上增加白飯、玉米。

他表示，女子配合此飲食建議後，沒多久，女子的肌肉量上升、骨量也上升，也就不再出現腰酸背痛、膝蓋痛等困擾。