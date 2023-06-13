台中市目前保母全日托育費各區均一價為2萬2500元，但此收費標準是10年前規範的訂價，市議員鄭功進說，近幾年物價飆漲，但這個收費標準10年未調整，市府應儘速檢討，藉以改善目前全日托育供需失衡的問題。台中市府表示，目前托育費價格調整是採「個案審議」，未來可逐年調整。

市議員鄭功進、林祈烽、施志昌、楊典忠13日聯合質詢，鄭功進指出，不少警消、醫護或是需要輪值三班的民眾多次向他反應，要找全日托育保母照顧孩子相當不容易，經深入了解，主要就是因為全日托育價格低，若以一個月2萬2500元計算，每天僅750元卻需要照顧24小時，等於時薪僅31元，遠不如一般打工族，也使得許多保母不願意接全日托育的工作。

鄭功進接著說，除了托育費用低，政府針對副食品費用的訂價也太低，若以一個月22天計算，現行副食品費定價每餐僅30元，也導致許多托育人員不願協助受托家長製作副食品給孩子吃，建議市府應依照消費者物價指數調整副食品費用，且應彈性調整，因應家長對副食品的食材需求。

鄭功進強調，台中市府7年前制訂《臺中市居家式托育服務收退費項目及基準》，其中日間托育收費1萬2000元也為全國最低，呼籲應調整相關收費標準，並加強檢查無照保母與托育環境。

台中市府指出，全市截至今年5月底的居家托育人員約有4226人，而現行托育費用分區定價是以各區托育人員收費平均值訂定，台中市目前全日托育為2萬2500元，之後價格調整採「個案審議」方式，市府將結合價格及品質輔導等方面，逐年調整500或1000元托育費。