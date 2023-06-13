《日本放送協會》（NHK）周二（13日）報導，導致奈良地方法院取消日本前首相安倍晉三槍殺案「開庭前整理手續」的可疑物件裡，其實只有一份請願書，並沒有爆炸物。

去年7月8日上午，67歲的日本前首相安倍晉三在奈良市街頭發表助選演說時，被現年42歲的山上徹也近距離開槍殺害，震驚國際。山上徹也被捕後供稱，他的母親向統一教捐贈了大筆金錢導致家庭生活陷入混亂，他因此對統一教懷恨在心，襲擊安倍晉三是因為他認為安倍晉三與統一教存在密切關係。山上徹事後面臨謀殺和違反軍備控制法罪名，如果罪名成立，可能會面臨死刑。

山上徹也原定周一（12日）下午3時（台灣時間2時）在奈良地方法院出庭，但奈良地方法院於12日上午約11時15分收到可疑物件。由於金屬探測器在探測可疑物件時發出聲響，法院馬上報警並疏散所有人。

炸彈專家把物件轉移到一個空曠地方，並對包裹進行了調查。警方發言人告訴法新社，沒有發現爆炸物或危險物質，但也沒有提供更多詳情。

《日本放送協會》報導指出，可疑物件為一個盒子，盒子裡有一份文件，是Change.org要求法院對山上徹也從輕發落的請願書。Change.org發起人向《日本放送協會》證實，是他們將這份文件寄到法院，還說他們自去年以來已收集到1萬3000人的簽名。這名發起人說，「我把請願書寄到法院，希望能讓更多關心此事的人看到。」他還解釋說，「由於請願書很厚，昨天又下雨，我把請願書放在紙板盒裡……我絕對沒有妨礙司法公正的意圖。」

《日本放送協會》沒有公開這名發起人的身分。另據《共同社》報導，寄件人在得知請願書引發安全警報後，親自聯繫了警方。