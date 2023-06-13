延續近半個世紀的「鹿港慶端陽」系列活動已展開，因疫情睽違3年的夜間龍舟賽今年重磅回歸外，「柴語錄」旗下超人氣角色們也將出現在「鹿港小鎮光影藝術節」，另有「鹿港溪河岸綠地音樂會」、「鹿港人文小旅行」、「魯班公宴」、「萬粽矚目嘉年華」等有趣活動等著全國遊客同樂。

彰化縣長王惠美（中）與藝人米可白（右）都是鹿港人，兩人與柴語錄的廢柴一起宣傳鹿港慶端陽活動。（孫英哲攝）

彰化縣長王惠美指出，為了讓各界更瞭解微笑之鄉鹿港經典小鎮，縣府與公所、各文教基金會、地方宮廟通力合作，規畫打造全台最精彩的端午慶典，過去3年因為疫情關係而縮小規模或停辦，今年重磅回歸，在福鹿溪辦理夜間龍舟賽，歡迎全國民眾6／22到6／24前來觀賽，為選手加油。

為了讓全國遊客更深入暢遊鹿港，也是鹿港人的王惠美指出，鹿港是個開放式的博物館，處處是驚喜，白天可以探訪鹿港老街，在公會堂前品嘗鹿港特有的「煎堆」及欣賞表演，在文武廟體驗傳統遊戲「葫蘆問」與「升官圖」，到桂花巷藝術村可以參加藝術DIY與選購道地伴手禮。

或是到龍山寺聆聽悠揚的南北管，前往勞動學苑欣賞「魯班公宴」超過500件大師工藝品，並可搭乘彰濱觀光工廠線接駁專車，前往各具特色的卷木森活館、白蘭氏健康博物館、台灣玻璃館及緞帶王觀光工廠。

到了晚上，「鹿港小鎮光影藝術節」點亮中山路、公會堂、老街、桂花巷藝術村與鹿港溪畔，可愛的「柴語錄」也將陪伴遊客穿梭鹿港，主角「廢柴」、柯基「阿吉」與灰貓「太子」在鹿港溪一同划龍舟的場景更是期間限定，搭配著「鹿港溪河岸綠地音樂會」，聲光效果極佳。

表演古典舞為鹿港慶端陽活動暖場的鹿東國小學生。（孫英哲攝）

彰縣府還舉辦「鹿港人文小旅行」，遊客可走訪過往騷人墨客吟詠詩卷的場所，賞析傳統建築藝術之美；另外，還有端午節限定的集戳章換贈品活動，遊客可先加入「愛玩彰化」LINE官方帳號，線上參加慶端陽集章活動；或到彰化縣旅遊服務中心索取「集章單」，以獲得限量的典藏周邊產品。