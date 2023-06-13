民進黨日前爆發性騷擾及隱匿事件，火燒各界，黨主席賴清德要求黨內必須加強性平教育，首場課程今天下午登場，主講者黃嘉韻是台灣第一起教授被解聘性騷擾案受害人，目前持續推動性騷擾防治議題的NGO工作者；賴清德將親自出席15日的性平教育課程。

民進黨為了處理性騷擾事件除檢討內部機制，也將進行3場性平教育，鼓勵黨工就制度面提出想法及建議，今天下午2時召開第一場黨工性平課程；民進黨今天表示，後續會把現有規定做得更完善，建立一個更友善的性平工作環境。

民進黨說，其他兩場分別為15日上午10時30分舉辦，及15日下午2時30分，賴清德將親自出席針對黨務主管進行的性平教育課程。

黃嘉韻是1999北科大校園性騷擾案受害者，這起事件也出現在導演陳俊志拍攝的紀錄片《玫瑰的戰爭》；黃嘉韻以前受訪曾提到，將那種感受，形容為「就像有人將墨水強行滴入水裡」，想要好起來，就必須要稀釋墨水的存在。而那種被傷害的經驗是，無論當事人怎麼清洗並稀釋自己，都沒有辦法回到原本清水的樣貌。

黃嘉韻揭開教授行為，卻承受學校從上到下給予的壓力，甚至還得忍耐校內師長的奚落，甚至在行政處理的過程中要求她「跟老師道歉」。直到後來她聯繫了婦女新知基金會，學到用錄音蒐集證據，才扭轉局面。