華盛頓小學「在書寫中遇見自己」畢業特展成果發表會13日舉行。（陳淑娥攝）

華盛頓小學「在書寫中遇見自己」畢業特展成果發表會13日舉行。（陳淑娥攝）

華盛頓小學「在書寫中遇見自己」畢業特展13日成果發表會，畢業生朗詩為活動揭開序幕。（陳淑娥攝）

華盛頓小學187本畢業作品集，每本都是獨一無二的。（陳淑娥攝）

6月是畢業的季節，台中市華盛頓小學學生透過書寫，以詩、文等跨領域方式記錄成長軌跡，187本個人專屬作品集13日亮麗呈現。畢業生游庭瑀表示，這本作品集從無到有，很感動終於完成，人人都是獨一無二的，是送給自己最棒的畢業禮物。

「在書寫中遇見自己」畢業特展策展老師李佳玲表示，作品集收錄孩子四、五、六年級中、英文寫作，有人則擺放每年暑假作業，紀錄成長軌跡；有人則透過照片，呈現成長點滴，6個班187位孩子，每一本都是獨一無二的，當他們未來20年再度回首時，一定有不同的感受，每本作品集封面都是孩子的自畫像，相當珍貴。

畢業生游庭瑀指出，她收集了自己3年的文章，其中不乏有受挫的故事，期許日後遇到困難，不再害怕；吳炘縈則說，看見辛苦許多的作品集終於完成，剎那間超級感動！

校長楊麗玲表示，畢業作品集結合跨領域，不僅是寫作，也包括藝術等專長，孩子對於自己的過去、現在及未來，都有所回顧及展望，他們透過文字擁抱自己的夢想，帶著寫作力從學校出發，不管未來在國中、高中及大學，都能發揮最佳能力。

華盛頓小學指出，「寫作」是學校每位學生的必修課，畢業前必須通過自我的生命書寫與集結成冊，才能帶著這份禮物，完成最重要的素養學分，踏上全新的學習旅程，迎向下一站旅程。

華盛頓小學台中畢業作品集寫作