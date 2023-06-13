捷運環狀線南環段CF670A的Y01站及Y1A站在3月15日決標，分別為文湖線木柵動物園站旁和政治大學的舊校舍用地。台北市長蔣萬安13日出席開工動土典禮，他表示，這是南環段第1個開工的土建區段標工程，南環段完工後，木柵不論是至公館、大坪林或板橋，車程都可大幅減少。

捷運環狀線全長約49.3公里，其中自捷運文湖線動物園站旁起，至銜接環狀線第一階段大坪林站止，全長約5 .9公里，共設6座地下車站及6段潛盾隧道，分為CF670A與CF670兩個區段標工程施作。而CF670A中Y01站及Y1A站，為文湖線木柵動物園站旁，及指南路二段旁的政大原莊敬宿舍外舍區範圍內。

蔣萬安指出，環狀線第二階段南、北環共分8個土建區段標，本區段標是繼北環段CF680C與CF680B標案開工後，南環段第1個開工的土建區段標工程，意義非常重大，後續其他的5個區段標也希望能克服現實困境，儘早完成發包，讓環狀線第二階段工程全面展開，以早日達成建構台北捷運環型路網的目標。

他說明，南環段全線通車後，由政大校園生活圈前往公館商圈，搭車時間可由35分鐘縮短為19分鐘；大坪林站至動物園的車程，可由30分鐘縮減至12分鐘；板橋站前往動物園，車程更可由50分鐘縮減至30分鐘。捷運再搭配貓纜，更是遊客一日行的首選，相信可創造更多商機。

身為政治大學校友的他也憶及，1996木柵線開通隔年，他便進入政大，也是捷運的受惠者，當時他很希望政大旁可以增設捷運站，讓捷運網路更加綿密、便捷。今日動土的區段標包含2座地下車站，位於動物園與政治大學校區生活圈之路段，是他曾經熟悉的地方，也是他與夫人共同的回憶。

蔣萬安強調，政大附近周邊道路路幅狹窄，加上動物園假日遊客眾多，施工單位也務必做好地面交通的疏導，儘量避免工區路段造成車流壅塞外，同時做好敦親睦鄰，與沿線民眾維持良好互動。

台北市捷運局補充，環狀線橫跨雙北，全線分為第一階段、南環段、北環段和東環段4段興建，第一階段已於2020年1月31日通車；目前招標興建中的環狀線第二階段南、北環共分為8個土建區段標及1個機電系統標；東環段則於今年3月29日已獲行政院正式核定，目前正辦理細部設計作業等相關程序。

二工處指出，CF670A工程位於複合地層，多岩盤且硬度高，且Y1A站附近銜接道路狹小，將採用國內首見複合地層柵狀擋土排樁工法施作，另隧道有3處急彎段，以及須穿越景美溪，施工困難度與風險高，捷運工程團隊將會設法一一克服。