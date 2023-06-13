一名女網友日前與朋友逛街時，發現朋友當時流很多汗，導致衣服貼在身上，胸前「空杯」（罩杯無法貼合上胸）超明顯，她擔心直接說出來，對方會覺得尷尬，於是找理由讓朋友穿上她的西裝外套，才讓空杯被遮住；其他網友稱讚她做法很溫柔，但也有不少人說遇到這種事不會提醒。

該女網友在Dcard發文，她日前與一名女性朋友逛街，朋友穿短版上衣和背側背包，逛了一下午後開始流汗，她發現朋友的衣服因流汗貼住皮膚，加上側背包壓住衣服「卡在罩杯中間」，導致朋友「空杯」超級明顯，她當下發現後擔心朋友會被別人側目，想告知卻又不知道用什麼方式。

朋友因為衣服太貼身，導致「空杯」太明顯，原PO說「不曉得朋友有沒有發現，直接說感覺很失禮又怕說了她也尷尬」，她最後向朋友稱自己的西裝外套看似與對方的外型蠻搭的，朋友穿上外套後果然蓋住空杯，原PO事後發文問其他人「不知道各位美女遇到這種狀況會選擇直說嗎，還是假裝沒看到」。

其他網友給予原PO留言建議「你的處理很溫柔，讓朋友穿上你的西裝外套，但我也建議不要特別提醒，這樣很尷尬」、「不會提醒，因為有空杯自己會知道」、「小奶空杯是日常 你不用提醒，提醒了我也只能跟你說我沒辦法」、「不會呀，我如果真的通知你的話，這才尷尬」、「不會提醒～再熟的朋友也不會說 no節外生枝」、「就說『欸你衣服，拉一下』就好了」。