6月15日警察節將至，台中市政府警察局烏日分局搭配節慶挽袖捐血做公益，捐血車於13日上午9點半起至下午4點進駐烏日警分局前廣場，希望號召警察同仁、眷屬、協勤民力、警友及在地民眾迴響，募集熱血以協助紓解血液庫存問題；目前A型、O型及AB型血液庫存略顯不足。

據了解，目前血庫中A型、O型及AB型血液庫存略顯不足，安全的血液庫存應維持在可供應7天以上血量，但目前血庫中僅B型血庫存達8.3天，其餘A型血庫存為6.1天、O型血庫從存為6.9天及AB型血庫存為6.1天皆未達7天。

台中市政府警察局烏日分局13日舉辦捐血活動，希望號召警察同仁、眷屬、協勤民力、警友及在地民眾迴響。（潘虹恩攝）

烏日警分局分局長尤啓南搶下頭香，代表分局全體員警捐出第1袋「熱血」。他表示，每年警察節都會辦理捐血活動，非常有意義，警察同仁發揮大愛精神，積極捐血，希望可以帶動民眾一起響應。另外，他們也號召義警、民防、義交、志工守望相助隊等單位一同響應，希望能募集100袋以上的「熱血」。

員警吳柏諭是首捐族，他表示，捐血是很有意義的事，有機會可以救人一命，多多回饋社會。因為今天是第1次捐血僅先捐250 c.c.，捐血人員很專業，現場也備有許多補給品，並無不適，有了這次經驗，未來也很願意持續做這樣的事。

近日天氣炎熱，仍不影響民眾捐血意願，不吝挽袖捐血，對於原本血庫存量稍顯不足的捐血中心來說，實有助益；烏日警分局攜手台中銀行烏日分行做愛心，提供精美禮品回饋捐血者，同時於捐血活動現場設置最新反詐騙、交通禮讓安全、婦幼安全、廉政反貪宣導攤位。

台中市政府警察局烏日分局13日舉辦捐血活動，同時於現場設置最新反詐騙、交通禮讓安全、婦幼安全、廉政反貪宣導攤位。（潘虹恩攝）

烏日警分局表示，藉此機會實施「識詐」、「反毒」、「交通安全」、「廉政反貪」及「婦幼安全」等宣導，提醒民衆近來詐騙猖獗，對於「要求加入 LINE 投資群組」、「標榜高報酬」、 「保證獲利」等態樣，都是詐騙話術；另宣導「路口停讓安全」、「禮讓行人」、「酒後絕不開車」等，受民眾肯定及好評。