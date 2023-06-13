即將播出，由胡瓜主持的大型歌唱選秀節目《全能歌手》，6月4日在台中舉辦首次海選，吸引300多人前往大展歌藝。事後有參賽選手在Dcard針對海選流程提出質疑，表示包括已故藝人高凌風的女兒葛宸羽、「最美魚販」劉心語等已有知名度的藝人，比賽順序都在一般素人前，加上當天評審只聽2、30秒就定生死，跟原定規則差距頗大。選手為此直言：「一堆簽約藝人去比，比之前又說不公布海選結果，不覺得內定的可能性很高嗎」。

根據《CTWANT》報導，參賽者賽後在Dcard表示，「一般比賽都是從1號開始，結果這次是從0號開始」。他說，0號參賽者是已故藝人高凌風的女兒葛宸羽、1至6號則分別是男團B.T.O.D主唱張龍、聲林之王參賽者張凱喆、祁錦玥、姚冠宇，以及「最美魚販」劉心語等知名藝人。如此巧合，讓他不禁提出疑問：「不要說他們都是看到海選就參加這麼單純，這種公開場合演唱經紀公司沒有安排怎麼可能」。

製作單位天馬傳播對此回應，「《全能歌手》甄選會開放自行報名，節目沒有限制是藝人或素人，上台唱歌原本就是在1分鐘之內，由現場專業評審決定提早結束或加碼即興表演，端看甄選的人歌唱實力。當日有「0號」的號碼，確是因為漏了某一位選手的報名表，所以工作人員直接將她安排在第一位，而前幾順位選手安排先唱，也是考量讓觀眾可以看到有演出經驗的選手表現，並可以炒熱現場氣氛。甄選會現場是直接面對群眾，報名的是素人居多，因此活動現場突發狀況多，有不周全以及疏失的地方，還請大家見諒。民視積極再造星砸下重資，希望能為台灣觀眾做更多事情，找出更多華語流行歌手，懇請給予節目更多支持與正面能量」。