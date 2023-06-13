葉力誠強調，英業達過去專注硬體，未來需要軟硬體結合，進入不同產業需要開發不同產品。他希望尋求更多策略夥伴，要像過去一樣單打獨鬥幾乎不可能，現在產業分工型態走向垂直化，勢必需要與更多廠商合作。例如去年英業達與恩智浦（NXP）策略聯盟，也有接觸其他晶片廠，往後與晶片廠商進行更多策略聯盟，可以讓英業達更快進入車載產業，「道路可以越來越廣闊」。

英業達表示，集團除了持續壯大經營既有的筆記型電腦、伺服器、智慧裝置外，新事業則是承繼前董事長卓桐華ABCDE5G（人工智慧AI、區塊鏈Blockchain、雲端運算Cloud Computing、數據科學Data Science、永續ESG、5G）主軸，目前已經開始投資車用電子、醫療、5G以及工業電腦產品。

英業達提出未來集團成長2大方向，第一，既有事業是垂直方向的永續成長，深耕市場及客戶，持續為集團注入既有成長動能。第二，新事業是橫向永續經營，憑藉集團近50年資通訊產業經驗，孵育更多具前瞻性的品牌新事業，持續為集團注入新成長動能。

今年AI話題夯熱，英業達在伺服器雲端的AI應用也是成績斐然，不僅為品牌伺服器客戶布局layout邊緣運算的產品，我們也專注客製化為雲端客戶在深度學習（Deep Learning）、訓練（Training）、機器學習（Machine Learning）等需求上將GPU設計連結於我們擅長的主機板布建，將中央處理器與GPU串聯功用發揮到極致，深獲雲端客戶滿意讚許。