有鑑於日本企業女性董事占比過低，日本政府今天通過一項重點方針，明確記載東京證交所Prime板（原東證一部）上市企業女性董事占比，到2030年前須提升到30%以上的目標。

日本讀賣新聞報導，日本政府今天上午舉行「打造讓所有女性都能綻放光彩的社會本部」等單位參與的聯席會議，通過「2023年版女性活躍及男女共同參與重點方針」，明確記載東京證交所Prime板（原東證一部）上市企業內的女性董事比率，到2030年前須提升到30%以上。

首相岸田文雄在這場會議上表示，為了實現一個讓所有人都能感受到生活的意義，及尊重多元化的可持續性社會，將持續推動相關對策。

有關目前規定員工數301人以上企業必須公布男女員工薪資差異，重點方針將研究是否進一步擴大到101人以上企業。

共同社中文網報導，明訂女性董事占比目的在促進擢用女性董事，日本目前落後歐美各國。日本內閣府統計，截至2022年7月底，Prime上市企業中女性董事占比逾30%的企業僅占2.2%，有18.7%企業女性董事人數為零。