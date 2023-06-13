匿名人士稱，軟銀可能在未來兩周內宣布裁員消息，估計會影響該事業約30％人力，包括美國員工。軟銀目前對此不予置評。

軟銀的願景基金事業正承受龐大虧損，根據公司財報，截至3月底止約有349名員工。

倘若傳聞為真，這將是軟銀集團與願景基金去年9月在全球削減約150人之後，再度啟動人力精簡。

軟銀積極投資科技業，持有金融科技巨頭Klarna、抖音母公司字節跳動（ByteDance）等企業股份，然而因利率驟增以及中美關係日趨緊張，使得手中股票價值銳減。