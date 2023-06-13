匿名人士稱，軟銀可能在未來兩周內宣布裁員消息，估計會影響該事業約30％人力，包括美國員工。軟銀目前對此不予置評。
軟銀的願景基金事業正承受龐大虧損，根據公司財報，截至3月底止約有349名員工。
倘若傳聞為真，這將是軟銀集團與願景基金去年9月在全球削減約150人之後，再度啟動人力精簡。
軟銀積極投資科技業，持有金融科技巨頭Klarna、抖音母公司字節跳動（ByteDance）等企業股份，然而因利率驟增以及中美關係日趨緊張，使得手中股票價值銳減。
路透引述消息人士說法指出，軟銀（SoftBank Group）為了撙節成本，擬針對旗下投資事業願景基金（Vision Fund）展開新一輪裁員。
匿名人士稱，軟銀可能在未來兩周內宣布裁員消息，估計會影響該事業約30％人力，包括美國員工。軟銀目前對此不予置評。
軟銀的願景基金事業正承受龐大虧損，根據公司財報，截至3月底止約有349名員工。
倘若傳聞為真，這將是軟銀集團與願景基金去年9月在全球削減約150人之後，再度啟動人力精簡。
軟銀積極投資科技業，持有金融科技巨頭Klarna、抖音母公司字節跳動（ByteDance）等企業股份，然而因利率驟增以及中美關係日趨緊張，使得手中股票價值銳減。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。