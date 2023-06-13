台南新營一位製造業老闆去年10月遭人以假投資方式詐騙，陸續匯款857萬元，今年初詐欺車手欲臨櫃領款時，機靈的行員察覺有異，警方當場將人逮捕，並追查上游，成功破獲以22歲李嫌為首的詐騙集團，逮捕集團成員6名，同時查獲毒品等，訊後依詐欺、毒品危害防制條例將7人送辦。

李姓主嫌的共犯女友（右一）也被繩之以法。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

被害人一開始在臉書看到投資股票教學，再依循加入Line群組，他起先依詐欺集團所報股票明牌操作失利，詐欺集團便謊稱補償為由，邀請加入股票投資APP並註冊會員，並依照APP客服人員指示匯款至指定帳戶，陸續匯了11筆，共遭詐騙857萬餘元。

其中1筆280萬則匯入某銀行新營分行，當詐欺車手欲臨櫃領款時，行員發現該帳戶有異，立即通報轄區派出所，當場逮捕集團提款車手。

新營警分局與刑大共組專案小組，經多日追查，5月初進行第一波行動，在新營區、北區、南區逮捕李姓主嫌及共犯女友、成員3人；6月初在柳營區、高雄另外2名成員，現場查扣自小客車2輛、手機3支、毒品咖啡包99包(毛重334.08公克)、愷他命毒品2包（毛重2.54公克）、K盤1個、金融卡1張、千元紙鈔等證物。

警方在嫌犯住處搜出相關證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

刑大表示，假投資詐騙案件愈來愈多，詐欺集團以誘導被害人加入Line投資群組或APP等方式慫恿投資。本案因銀行行員機警，發現帳戶有異，立即通報警方到場處理，得以成功欄阻，減少被害人損失。

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