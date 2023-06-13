葉姓女子日前在台中梧棲區街上跪爬，口中不停說「彌賽亞I am coming」，員警獲報後前往，葉女自稱從新竹路邊攔車轉乘3次便車到台中，警方從失蹤人口找到家人，家屬立即南下與女兒團圓。

葉姓女子在台中梧棲區街上跪爬，口中不停說「彌賽亞I am coming」。（警方提供）

清水警分局日前獲報指出，一名短髮女子在梧棲文華街跪爬，趕緊將其攙扶到旁邊椅子上，該女身上無任何證件、手機，也不清楚自己的名字年籍等資料，僅暗自喃喃自語「彌賽亞I am coming」。

巡佐李清木詢問得知該女整天未進食，趕緊蒸兩顆肉粽給予果腹，該女稱自己心情不好，故自新竹隨機於路邊攔車搭乘3次便車南下台中，警方從聊天對話中拼湊出片段地址，並於失蹤人口資料庫比對，經致電與家屬確認，家屬表示失蹤的女兒也會說「彌賽亞I am coming」，立即從新竹搭乘高鐵至台中與女兒團圓。

葉女母親表示，女兒因工作壓力大，造成精神狀況不穩，能夠平安歸來，都歸功於警方的用心。

清水警分局安寧派出所所長林承亞呼籲，為防家人走失，可向社福單位申請配戴愛心手環，或是向電信公司申辦有GPS定位功能的產品，以防走失後，能有效提供警方或相關單位的即時辨識，便於第一時間聯繫到家屬，避免發生意外，另外，對於無法表示年籍或失智長者可前往鄰近分局辦理指紋捺印，倘若不願意前往警局，警方也可前往家中或機構辦理，防範未然。