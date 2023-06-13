美國、日本、法國以及加拿大等4國，9日起在菲律賓海聯合演習，國防部8日就偵獲37架次共機進入台灣西南空域；國防學者分析，中共應是派遣兵力監視軍演，展現政治宣示，同時區域練兵、執行空中監偵及遠海長航訓練。

美國第7艦隊（U.S. 7th Fleet）表示，美國核子動力航空母艦尼米茲艦（USS Nimitz, CVN 68）、雷根艦（USS Ronald Reagan, CVN 76），與日本海上自衛隊直升機護衛艦出雲艦（JS Izumo, DDH 183），以及加拿大和法國的水面艦艇9日起在菲律賓海進行聯合演習。

在4國聯合軍演展開前，國防部8日偵獲中共殲11、轟6、運油20及預警等各型機共37架次進入西南空域，部分編隊續經東南空域進入西太平洋，外界解讀中共派遣兵力監視這場聯合演習。

國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌接受中央社記者訪問表示，中共確實可能派遣機艦緊盯美軍動態，此類作法也多有案例。

舒孝煌指出，共軍的作為一方面是對美示威，展現政治宣示，另一方面則為區域練兵，透過監視他國機艦，實為演練反潛作戰或目標標搜索等訓練課目。

部分共機進入西太平洋，舒孝煌分析，應為執行空中監偵及遠海長航訓練，例如演練轟6遠程搜索行動、建立戰鬥機多機種混合打擊能力等。長程飛行需油料補給，因此在這批共機中包含運油20空中加油機，不過要飛往台灣東南空域甚至更遠，對共軍應該仍然十分吃力。

這次聯合演習集合4國海軍超過1萬2000多名官兵，支援美國印太司令部的「2023年大規模全球演習」（LSGE 23），展現美軍、盟友與合作夥伴的協同作戰能力。前空軍副司令張延廷告訴中央社記者，共機採模擬攻防，針對尼米茲艦及雷根艦等航母打擊群而來的意味濃厚。

張延廷指出，值得注意的是，近期7大工業國集團（G7）公開宣言關切台海穩定，可推定這項聯合演習是按照宣言想定展開的行動；他說，中共對此勢必有所回應，日前一架共軍殲16戰機以危險操作攔截美國空軍RC-135偵察機，就是地緣政治勢力對峙的案例之一。

此外，美國對台支持力道漸增，張延廷說，不論是美軍人員協訓，或是漢光演習有美軍退役將領組成觀摩團參與，可能讓中共藉由軍事騷擾等行動，表達不會坐視毫無回應的態度與立場。（編輯：郭無患）1120613