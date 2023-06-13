嘉義縣長翁章梁邀請蔡育慈到縣長室見面，聽蔡育慈分享家庭、求學與創作心路歷程。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁邀請蔡育慈到縣長室見面，聽蔡育慈分享家庭、求學與創作心路歷程，肯定她的樂觀積極，也鼓勵她持續創作。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣竹崎高中學生蔡育慈獲2023總統教育獎，曾以作品《腥媽》一舉拿下新北文學獎散文青春組首獎的她，現已有出版社要為她出書，今與嘉義縣長翁章梁見面，蔡育慈誠摯邀請翁章梁為新書寫推薦序，翁章梁二話不說答應，並鼓勵她未來持續保持開朗的態度，用文筆傳達正能量及人生態度。

蔡育慈父親領有重度身障手冊臥床在家，為讓母親騰出時間打工賺錢，維持一家生活基本用度，課餘時間她多半留在家中協助父親傷後復健及照護等工作，家庭背景與大多數人不相同，蔡育慈選擇用文筆紀錄故事，傳達親情的偉大，常利用夜深人靜時創作，寫散文、閱讀文學作品，作品《腥媽》更一舉拿下新北文學獎散文青春組首獎，表現出色。

教育處長李美華說，育慈在文學領域表現十分優異，除新北文學獎首獎，還有111年度後山文學獎散文類高中職組第1名、第3屆羅葉文學獎高中組散文第二名、第25屆菊島文學獎高中組散文佳作、111年教育部孝道徵文比賽高中職組第1名、第41屆全球華文學生文學獎高中短篇小說組第3名等多項殊榮，筆功獲得肯定。

其中《腥媽》一文以育慈母親為主角，訴說新住民媽媽討海賺錢養家謀生的歷程，完整描繪漁村的面貌，過人觀察力獲評審一致肯定拿下首獎，已有出版社透過育慈獲獎作品，邀請將其整理成冊出版，今蔡育慈特地帶來作品，邀翁章梁為她寫推薦序，新書預計9月初問世。

蔡育慈說，因父親是重殘身分，媽媽是新住民，從小就跟別人有不一樣的生活經驗，想用文字分享家庭故事給大家，希望傳遞積極正向觀念，很榮幸得到肯定做出成績，讓高中生涯添上一筆色彩，進一步透露未來想成為社工，照亮社會各個角落。

竹崎高中校長蘇淵源表示，育慈積極向學、敬業合群，擅於凝聚班上同學向心力，是同學們的好榜樣，她用不畏困境、逆境向上的態度，寫出的文章既寫實又具生命力，讓旁人有機會從她的故事中學習不畏逆境、刻苦自勵的精神，獲總統教育獎絕對實至名歸。

翁章梁表示，總統教育獎是給予逆境中成長的孩子特別鼓勵，恭喜育慈從中脫穎而出，跟她聊天的過程就能看出她積極樂觀的特質，面對現狀不埋怨反而從中細膩觀察、寫作，把人生的想法、心情透過文字表達，希望她持續保持開朗的態度。

蔡育慈的兩位姐姐目前都在台大就學，為感謝縣府推動大專生暑期工讀，讓他們去年能返鄉工讀減輕家中負擔，今天也特地製作手工皂贈予翁章梁。