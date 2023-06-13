三味曲走唱團今天協助安南醫院，走進安南區長安社區宣導失智友善社區。（曹婷婷攝）

「每一場演出都是充電、自我療癒！」中正大學傳播系教授盧鴻毅、打擊樂講師陳玫君、吉他音樂老師李國賜，1年前因緣際會組成「三味曲走唱團」，3人利用課餘走進醫院、廟宇、社區，透過唱歌、樂器演奏傳達溫暖與關懷，今天前進安南區長安社區協助安南醫院宣導失智友善社區，數十名長輩們陶醉在歌聲中，「感覺心情變開朗，人也快活了！」

三味曲取自三明治的英文，除反映3個人都是上有長輩、下有小孩要照顧的「三明治」族群，也是3人透過3種不同樂器走唱，展開服務人群的人生新旅程。

盧鴻毅分享，演出過程其實很大一部分其實是「療癒自己」！他長時間在大學的教學現場，看到形形色色學習樣貌，有開心也不乏遇到衝擊，當轉換情境來到社區、廟宇，台下學生變成了「長者」，這些長輩泰半因早年失學，卻是比誰都認真上課，沒人滑手機的認真學生。

他說，會選擇以唱歌、表演樂器演給他們聽，也是因為長輩續航力較短，透過比較活潑的演出，他們都很能融入其中，跟著吟唱、擺動身軀，「動起來，人也比較有活力！」除以歌聲陪伴社區長者，他們也曾為安寧臨終的病人而唱，奇美醫院舉辦國際研討會也找他們合作。

本身開音樂教室的李國賜，在大林慈濟醫院當音樂志工18年，以前一個人帶著一把吉他唱給醫院的人聽，現在多了夥伴，歌聲傳送到更多地方，「有團隊，比自己一個人做更開心」。他分享，曾有一對夫妻感情不睦，多年來都沒有講話，丈夫病倒後，妻子負責照料，但兩人始終沒破冰，某天聽到他唱「家後」，丈夫當場抱住妻子，他後來聽這對夫妻的小孩轉述「父母心中疙瘩，終於卸下了」。

盧鴻毅說，他們每次到哪演出都自己開車或搭車，最北到三峽恩主公醫院，最南到屏東車城，演出也僅收取微薄費用，很多人都覺得，做這事要到處奔波，有必要嗎？但他好幾次在演唱過後，長輩一個擁抱、真情流露的淚水，都讓他感動久久；他也盼藉此傳達友善社會的心念，希望鼓舞讓更多人關心身邊的長輩與家人，讓這個社會多一點溫暖。