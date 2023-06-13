女星恬娃（本名：范月娟）13日出席端午佳節餐會活動，近日性騷案接連爆，恬娃相當有感自爆，「出道當新人拍古裝戲時，遭到某大咖男星狂抓胸部，當下覺得相當不舒服。」此外，恬娃內心感到難受，隔天質問對方，超扯過程曝光。

恬娃自爆遭大咖男星襲胸。（游定剛拍攝）

民國68年和電視台簽約，當時還是新人的恬娃和某位大咖男星拍古裝戲，有次一場戲開拍前，導演指導男星「掌風」動作，同場對戲的恬娃再做出反應動作，接著會再搭配後製特效。不過，沒想到該名男星竟抓她胸部後、狂揉胸。談及過往，恬娃表情痛苦地說，「當下我真的好痛，但我是新人，但對方是大牌所以我不能說。」至於對方身分，她僅說，「這位男星目前沒有在演藝圈，已定居在國外了」。

恬娃示範「掌風」動作，男記者（圖右）表情相當痛苦。（何祥瑀拍攝）

男星襲胸雖時隔幾十年，恬娃談及此事情緒仍相當激動，抓著一旁男記者示範「掌風」動作後，只見記者身體往後退，表情相當痛苦。接著，恬娃又狂抓自己胸說，「她就這樣打過來，一直給你揉、一直揉，他這樣打過來真的好痛。」想不到，導演喊「卡！這個好、這個好。」當下有不舒適感嗎？恬娃坦言，「我很不舒服！但是對方是大牌我不能講。」

心裡越想越不對，恬娃隔天直問大咖男星，「昨天跟你拍戲時，為什麼你打過來，還這樣子（襲胸）？導演有這樣排嗎？我很痛欸！」大咖男星則回，「我太逼真了！拍謝拍謝。」男星道歉誠意十足，恬娃最後選擇原諒。恬娃向眾人說，「要換位思考，要做不好的行為時，是不是他會很難受？兩情相悅就沒關係」。近日性騷風波延燒，她也呼籲，「政治人物、演藝人員、名嘴有發生不好的示範，要大膽出來說聲對不起」。