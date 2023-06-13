新北市幼兒園餵藥案引起外界矚目，新北市議會6日變更今日大會議程，加開1小時請教育局及衛生局專案報告，民進黨民代近日頻頻表態，要求新北市長侯友宜出席，以示負責。侯友宜今下午前往未公開的蘆洲區行動治理會議，待了數十分鐘後，下午約2時半抵達新北市議會。

由於侯友宜是臨時現身議會，早在他出現前，新北市議會藍綠黨團、副市長朱惕之就在議長室協商，協調侯是否可與教育局及衛生局一同報告。

國民黨團書記長廖先翔表示，不是市長想來就可以來議事廳報告，基於對議會的尊重，侯友宜主動想來議會說明的話，應該跟正副議長打聲招呼，並且由正副議長在議會徵詢大會意見，若同意的話，侯才有資格做議會報告。

廖先翔說，侯友宜透過很多管道跟大眾溝通，透過記者會、座談會面對問題，議會也是跟民意溝通管道，侯是否來議會予以尊重，國民黨團今日也有發動甲級動員通知，皆會照議事進行。

至於侯友宜是否該到議會露臉，廖先翔表示，如果只是想要露臉就沒有必要，如果出現，議會要有完整程序，讓侯說明，若只是過場，對案情說明等沒有什麼幫助。

稍早侯友宜受訪時指出，原本議會裁定由衛生局跟教育局做專案報告，但這段時間他看到很多造謠與抹黑，影響到整個社會的觀瞻，他有責任把事實以及新北市的所有作為清楚向議會說明，但還是要尊重議會程序，等議會程序談論完後，他再主動接受議員報告與質詢。

針對有報導稱4月就有家長打1999通報，侯友宜強調這是對新北市府最大的傷害，並重申市府5月14日接到報案後，5月15日馬上請檢方、教育局、警察局、衛生局等，一同啟動專案小組，一步都沒有停歇，若新北市府真的有相關包庇行為，請檢方直接快速查辦，但若並非事實，也請該委員把事實真相說出來，避免以訛傳訛。